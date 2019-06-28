Компания «Август» построит в двух районах Татарстана молочные комплексы за 1,6 млрд рублей

(Елабуга, 28 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Московская фирма «Август» инвестирует до 1,6 млрд рублей в строительство молочных комплексов в Муслюмовском и Мензелинском районах Татарстана. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов.

«Еще протокольно у нас есть договоренность, они в обоих районах будут строить два молочных комплекса по 1,2 тыс. голов каждый. Примерно 700-800 млн рублей получается [каждый]. Это тоже серьезные вложения. Будет приобретаться абсолютно племенной скот», — сказал он.

Проект в Муслюмовском районе начнет реализовываться в этом году, в Мензелинском — в 2020-м. В этих районах «Август» уже проводит проекты по растениеводству на 2 млрд рублей.

Сегодня в особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан компания «Август» запускает завод по производству химических средств защиты растений. В мероприятии примет участие Президент РТ Рустам Минниханов.

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