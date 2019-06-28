(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Казани осудили девушку-водителя, по вине которой пешеход получил серьезную травму ноги, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде было установлено, что вечером в сентябре прошлого года девушка за рулем «Шевроле» на перекрестке Меридианной и Четаева проехала по ноге мужчины, который переходил дорогу по «зебре»», – рассказал Галиев.

В результате аварии мужчина получил тяжелую травму ноги.

За нарушение водителем ПДД, повлекшем по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью пешехода жительницу Казани приговорили к полугоду ограничения свободы.

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