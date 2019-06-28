(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Директора казанской мебельной фирмы осудили за мошенничество на полмиллиона рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«С 2013 по 2017 год руководитель фирмы разместил в Сети объявление о предоставлении услуг по изготовлению мебели на заказ. 11 клиентов фирмы внесли на счет от 15 до 130 тысяч рублей предоплаты. Вскоре мужчина перестал выходить с ними на связь, а мебель они так и не получили», – рассказал Галиев.

По статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» 57-летнего директора организации приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

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