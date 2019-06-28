Татар-информ

28 июня 2019, 09:39

Происшествия

Директора казанской мебельной фирмы осудили за мошенничество на полмиллиона рублей

Рекомендуем

Происшествия

Директора казанской мебельной фирмы осудили за мошенничество на полмиллиона рублей

Руководитель фирмы взял предоплату с 11 клиентов и перестал выходить с ними на связь.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Директора казанской мебельной фирмы осудили за мошенничество на полмиллиона рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«С 2013 по 2017 год руководитель фирмы разместил в Сети объявление о предоставлении услуг по изготовлению мебели на заказ. 11 клиентов фирмы внесли на счет от 15 до 130 тысяч рублей предоплаты. Вскоре мужчина перестал выходить с ними на связь, а мебель они так и не получили», – рассказал Галиев.

По статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» 57-летнего директора организации приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Набережных Челнах спасатели достали из Мелекески женщину, упавшую в реку с моста

Новости дня
10:15
В Казани осудили девушку-водителя, по вине которой пешеход получил серьезную травму ноги

На перекрестке Меридианной и Четаева 21-летняя девушка проехала по ноге мужчины, когда тот переходил дорогу.

10:14
Гущин объяснил, почему Комитет РТ по охране наследия избегает диалогов в соцсетях

Глава Комитета РТ по наследию заверил, что обратившиеся через интернет-приемную обязательно получают ответы.

10:00
Правительством РФ утвержден список диких животных, которых нельзя держать дома
09:39
Директора казанской мебельной фирмы осудили за мошенничество на полмиллиона рублей

Руководитель фирмы взял предоплату с 11 клиентов и перестал выходить с ними на связь.

09:34
Главный дизайнер компании Apple уходит в отставку
09:20
Иван Гущин о сносе Арских казарм в Казани: «Это вопрос открытости инвестпроектов»

Компания-застройщик пытается расколоть общественность, предлагая создание аллеи памяти училища в противовес воссозданию двух исторических зданий.

09:15
В Набережных Челнах спасатели достали из Мелекески женщину, упавшую в реку с моста

Спасатели передали женщину врачам, спустя почти час медики констатировали смерть челнинки.

08:54
В России будет ужесточен контроль качества донорской крови
08:32
Владелец снесенного в Чистополе мемориального дома Федина залил фундамент под новострой

Глава Комитета РТ по охране наследия счел отношение собственника к ситуации находящимся «на грани фола».

08:10
Комитет РТ по охране наследия намерен создать себе в помощь экспертную группу из краеведов

Глава ведомства Иван Гущин назвал это решение реакцией на критику профсообществом фактических ошибок в названиях памятников.

08:04
Татарстан вошел в число популярных у иностранных туристов регионов России

Возглавила рейтинг столица страны Москва, рассматриваемая вместе с Московской областью.

07:42
Минниханов откроет завод «Август-Алабуга» и примет участие в собрании акционеров КАМАЗа

Президент РТ проведет совещание по вопросам празднования 50-летия со дня основания камского автогиганта.

07:35
У Лебяжьих озер под Набережными Челнами компания-нарушитель восстановила почву

ООО «ГрадРесурс» было обязано компенсировать нанесенный природе вред.

07:16
У храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани, появятся развязки и парковки для автобусов

Реставрация мемориального объекта, затопленного с созданием Куйбышевского водохранилища, включает берегоукрепление стоимостью 12 млн рублей.

06:57
Онколог рассказал, что способствует развитию рака груди
06:34
Производителей смартфонов предложили обязать предустанавливать российское ПО
06:18
В Нижнекамске завершился первый год обучения медицинскому массажу для «особенных» студентов

В завершение первого года обучения «особенные» студенты смогли отработать приобретенные знания и закрепить профессиональные навыки.

05:11
Экипажи бугульминского внедорожного клуба победили на «Триале Сусанина 2019»

В состязаниях принял участие бугульминский внедорожный клуб «ВездеходовЪ».

04:15
По Заинску ко Дню ветеранов боевых действий пройдет шествие «Бессмертной роты»

Участники патриотической акции пронесут по городу фотографии своих земляков и сослуживцев, погибших в вооруженных конфликтах.

03:35
Нижнекамцы изучат опыт организации детского отдыха в «Артеке» и «Орленке»

В командировку чиновников направит мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

02:10
Более 130 выпускникам Менделеевского района вручили аттестаты

Выпускникам 2019 года подарили праздничный салют.

01:56
Работников клубных учреждений Бугульминского района научили нестандартному мышлению

Событие было посвящено инновационным формам применения мультимедийных технологий в культурно-досуговой деятельности сельских учреждений культуры.

00:09
Проект мамадышского детсада «Теремок» выиграл грант на сумму 1,5 млн рублей

Средства пойдут на реализацию проектов центров помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до трех лет, не посещающих де

27.06 23:54
В Татарстане создан «Навигатор дополнительного образования детей» с поиском программ обучения

На портале можно найти информацию по 5 тыс. программам дополнительного образования детей, которые реализуются в 153 организациях РТ.

27.06 23:36
Нижнекамская спортсменка взяла две медали на всероссийских состязаниях штангистов

Соревнования в Новосибирске являются этапом отбора на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.

События