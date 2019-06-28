Главный дизайнер компании Apple уходит в отставку

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Главный дизайнер Apple Джони Айв принял решение покинуть компанию ради работы над собственным проектом, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.

«Хотя я не буду сотрудником [Apple], я все равно буду очень вовлечен [в работу компании], надеюсь, еще много-много лет после этого », — признался дизайнер. Он также считает, что его уход из компании — это вполне естественное развитие карьеры.

Новый бизнес Джони Айва, ради которого он и покидает корпорацию, называется LoveFrom. Его запуск ожидается в 2020 году.

Джони Айв получил известность в качестве одного из участников разработки внешнего вида Mac, iPod и iPhone. В последние годы работы в Apple он занимался не только дизайном изделий компании, но и их софтом.

Глава компании Тим Кук заявил изданию, что Apple планирует продолжить работу со старым коллективом, которым ранее были созданы самые известные продукты корпорации.

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