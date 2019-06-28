Гущин объяснил, почему Комитет РТ по охране наследия избегает диалогов в соцсетях

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Комитет РТ по охране объектов культурного наследия присутствует в социальных сетях «робко» и сознательно не вступает в переписку с пользователями напрямую.

О соответствующей позиции руководитель ведомства Иван Гущин заявил накануне, впервые приняв участие в заседании регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), прошедшем в формате круглого стола с горожанами, архитекторами, реставраторами и активистами по сохранению исторической среды.

«Чуть-чуть [присутствуем] в Facebook’е и в Instagram’е. Мы видим все сообщения, но моя позиция, что мы не вступаем в переписку напрямую. На все обращения мы отвечаем через интернет-приемную в соответствии с федеральным законодательством. В основном реагируем на сообщения, что где-то что-то начали пилить или делать. Специалистов этого отдела я называю “группа контроля и надзора“, при необходимости направляем дела в суд», – пояснил Гущин.

Он привел в пример не раз отличавшееся провокационными транспарантами кафе «Антикремль» на улице Батурина, напомнив, что на данном объекте комитет требует демонтажа незаконной надстройки третьего этажа.

«Facebook мало регулируется законодательством, в том числе по этике. Зачастую это выливается в шквал оскорблений. К тому же, отвечая на одно сообщение, неправильно не отвечать на другое», – резюмировал глава Комитета РТ по наследию, заверив напоследок, что потребность в непосредственном общении есть – нет времени на Facebook.

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