Иван Гущин о сносе Арских казарм в Казани: «Это вопрос открытости инвестпроектов»

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Утрату Казанью Октябрьского городка со сносом последних зданий Арских казарм стоит рассматривать в рамках открытости инвестпроектов.

Такую позицию высказал глава Комитета РТ по охране наследия Иван Гущин, впервые приняв участие в заседании регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), прошедшем в формате круглого стола с горожанами, архитекторами, реставраторами и активистами по сохранению исторической среды.

«Арские казармы – больная тема для всех. Ее можно ворошить вечно, но она началась не сейчас. Для меня эта тема встала, когда был создан комитет (год назад, в июне 2018 -го – прим. Т-и). Проект это долгосрочный, это не май и не март, когда были разрушены последние объекты. И у меня тоже есть вопросы к этой системе. Но надо сказать, на момент марта, когда положили первый дом из остававшихся трех, у инвестора на руках были все разрешительные документы», – констатировал Гущин.

При этом он напомнил, что многоквартирные дома были добросовестно расселены инвестором, который «вложил в это свои рубли с шестью нулями». «Это сумма порядка 300 млн рублей. И эти решения были приняты соответствующими органами власти», – акцентировал Гущин.

Явно поясняя итоговый вердикт комитета об отсутствии ценности последних снесенных зданий Арских казарм, он отметил, что сейчас нет четких законодательных параметров о включении в перечень памятников архитектуры зданий, обладающих признаками объектов культурного наследия.

«Прежде это был ансамбль, была историческая среда. Но ансамблевая застройка к моменту сноса последних зданий уже была утрачена. Да, мы потеряли Октябрьский городок, но этот вопрос сегодня можно рассматривать в рамках открытости инвестпроектов», – заключил Иван Гущин, намекая на необходимость впредь заблаговременно оповещать население о проектах застройки, которые предполагается реализовать.

Заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова со своей стороны сообщила, что на последних градсоветах инвестор представил, как и обещал публично ранее, проект воссоздания двух уже утраченных исторических домов комплекса вдоль красной линии улицы Ершова – магазина и школы. Но их воссоздание он противопоставляет разбивке на территории бывшего Октябрьского города аллеи памяти.

«Или=или, говорят они нам. Пошел блуд такой у них. Мы напоминаем, что они снесли на этой территории 121 здание, а теперь торгуются за два! А они отвечают, что заплатили за это своим рублем. Причем они уже сделали проект на 10 млн и кирпичики от снесенных зданий даже собрали, но при этом создание аллеи вместо воссоздания домов им уже одобрил Президент (РТ Рустам Минниханов – прим. Т-и)», – возмущенно рассказала Забирова.

Она подчеркнула, что градозащитники будут добиваться реализации обоих проектов на условиях не «или-или», а «и-и», поскольку снесенные дома первой линии представляли собой ценные градоформирующие объекты.

«И знаете, оказывается, подо что они их снесли? Под парковку! А аллея получается на задворках этой парковки. То есть получается, дали возможность на лавочке на задах стоянки водочки выпить. Я уже сказала сторонникам этой аллеи памяти, что их этим только унизили. Стоянку надо делать подземную, дома выводить вперед, а рядом как раз аллею. Сейчас в проекте аллея упирается в здание, она непроходная. Вам кидают кость, а вы и согласны, сказала я там одному генералу, который кричит, что не нужны им эти старые дома», – заключила Фарида Забирова.

Снос последних зданий Арских казарм был произведен 22 апреля – в день открытия в Казани II всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие».

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