Оксана Романова

28 июня 2019, 09:20

КультураПроисшествияАктуальная урбанистика Татарстана

Иван Гущин о сносе Арских казарм в Казани: «Это вопрос открытости инвестпроектов»

Рекомендуем

КультураПроисшествияАктуальная урбанистика Татарстана

Иван Гущин о сносе Арских казарм в Казани: «Это вопрос открытости инвестпроектов»

Фото: Расих Фасхутдинов, Султан Исхаков

Компания-застройщик пытается расколоть общественность, предлагая создание аллеи памяти училища в противовес воссозданию двух исторических зданий.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Утрату Казанью Октябрьского городка со сносом последних зданий Арских казарм стоит рассматривать в рамках открытости инвестпроектов.

Такую позицию высказал глава Комитета РТ по охране наследия Иван Гущин, впервые приняв участие в заседании регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), прошедшем в формате круглого стола с горожанами, архитекторами, реставраторами и активистами по сохранению исторической среды.

ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑƒ Ð¸Ð²Ð°Ð½ Ð³ÑƒÑ‰Ð¸Ð½ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€-Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼

«Арские казармы – больная тема для всех. Ее можно ворошить вечно, но она началась не сейчас. Для меня эта тема встала, когда был создан комитет (год назад, в июне 2018 -го – прим. Т-и). Проект это долгосрочный, это не май и не март, когда были разрушены последние объекты. И у меня тоже есть вопросы к этой системе. Но надо сказать, на момент марта, когда положили первый дом из остававшихся трех, у инвестора на руках были все разрешительные документы», – констатировал Гущин.

При этом он напомнил, что многоквартирные дома были добросовестно расселены инвестором, который «вложил в это свои рубли с шестью нулями». «Это сумма порядка 300 млн рублей. И эти решения были приняты соответствующими органами власти», – акцентировал Гущин.

Явно поясняя итоговый вердикт комитета об отсутствии ценности последних снесенных зданий Арских казарм, он отметил, что сейчас нет четких законодательных параметров о включении в перечень памятников архитектуры зданий, обладающих признаками объектов культурного наследия.

«Прежде это был ансамбль, была историческая среда. Но ансамблевая застройка к моменту сноса последних зданий уже была утрачена. Да, мы потеряли Октябрьский городок, но этот вопрос сегодня можно рассматривать в рамках открытости инвестпроектов», – заключил Иван Гущин, намекая на необходимость впредь заблаговременно оповещать население о проектах застройки, которые предполагается реализовать.

Заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова со своей стороны сообщила, что на последних градсоветах инвестор представил, как и обещал публично ранее, проект воссоздания двух уже утраченных исторических домов комплекса вдоль красной линии улицы Ершова – магазина и школы. Но их воссоздание он противопоставляет разбивке на территории бывшего Октябрьского города аллеи памяти.

«Или=или, говорят они нам. Пошел блуд такой у них. Мы напоминаем, что они снесли на этой территории 121 здание, а теперь торгуются за два! А они отвечают, что заплатили за это своим рублем. Причем они уже сделали проект на 10 млн и кирпичики от снесенных зданий даже собрали, но при этом создание аллеи вместо воссоздания домов им уже одобрил Президент (РТ Рустам Минниханов – прим. Т-и)», – возмущенно рассказала Забирова.

Она подчеркнула, что градозащитники будут добиваться реализации обоих проектов на условиях не «или-или», а «и-и», поскольку снесенные дома первой линии представляли собой ценные градоформирующие объекты.

«И знаете, оказывается, подо что они их снесли? Под парковку! А аллея получается на задворках этой парковки. То есть получается, дали возможность на лавочке на задах стоянки водочки выпить. Я уже сказала сторонникам этой аллеи памяти, что их этим только унизили. Стоянку надо делать подземную, дома выводить вперед, а рядом как раз аллею. Сейчас в проекте аллея упирается в здание, она непроходная. Вам кидают кость, а вы и согласны, сказала я там одному генералу, который кричит, что не нужны им эти старые дома», – заключила Фарида Забирова.

Снос последних зданий Арских казарм был произведен 22 апреля – в день открытия в Казани II всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие»

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Владелец снесенного в Чистополе мемориального дома Федина залил фундамент под новострой
Новости дня
10:15
В Казани осудили девушку-водителя, по вине которой пешеход получил серьезную травму ноги

На перекрестке Меридианной и Четаева 21-летняя девушка проехала по ноге мужчины, когда тот переходил дорогу.

10:14
Гущин объяснил, почему Комитет РТ по охране наследия избегает диалогов в соцсетях

Глава Комитета РТ по наследию заверил, что обратившиеся через интернет-приемную обязательно получают ответы.

10:00
Правительством РФ утвержден список диких животных, которых нельзя держать дома
09:39
Директора казанской мебельной фирмы осудили за мошенничество на полмиллиона рублей

Руководитель фирмы взял предоплату с 11 клиентов и перестал выходить с ними на связь.

09:34
Главный дизайнер компании Apple уходит в отставку
09:20
Иван Гущин о сносе Арских казарм в Казани: «Это вопрос открытости инвестпроектов»

Компания-застройщик пытается расколоть общественность, предлагая создание аллеи памяти училища в противовес воссозданию двух исторических зданий.

09:15
В Набережных Челнах спасатели достали из Мелекески женщину, упавшую в реку с моста

Спасатели передали женщину врачам, спустя почти час медики констатировали смерть челнинки.

08:54
В России будет ужесточен контроль качества донорской крови
08:32
Владелец снесенного в Чистополе мемориального дома Федина залил фундамент под новострой

Глава Комитета РТ по охране наследия счел отношение собственника к ситуации находящимся «на грани фола».

08:10
Комитет РТ по охране наследия намерен создать себе в помощь экспертную группу из краеведов

Глава ведомства Иван Гущин назвал это решение реакцией на критику профсообществом фактических ошибок в названиях памятников.

08:04
Татарстан вошел в число популярных у иностранных туристов регионов России

Возглавила рейтинг столица страны Москва, рассматриваемая вместе с Московской областью.

07:42
Минниханов откроет завод «Август-Алабуга» и примет участие в собрании акционеров КАМАЗа

Президент РТ проведет совещание по вопросам празднования 50-летия со дня основания камского автогиганта.

07:35
У Лебяжьих озер под Набережными Челнами компания-нарушитель восстановила почву

ООО «ГрадРесурс» было обязано компенсировать нанесенный природе вред.

07:16
У храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани, появятся развязки и парковки для автобусов

Реставрация мемориального объекта, затопленного с созданием Куйбышевского водохранилища, включает берегоукрепление стоимостью 12 млн рублей.

06:57
Онколог рассказал, что способствует развитию рака груди
06:34
Производителей смартфонов предложили обязать предустанавливать российское ПО
06:18
В Нижнекамске завершился первый год обучения медицинскому массажу для «особенных» студентов

В завершение первого года обучения «особенные» студенты смогли отработать приобретенные знания и закрепить профессиональные навыки.

05:11
Экипажи бугульминского внедорожного клуба победили на «Триале Сусанина 2019»

В состязаниях принял участие бугульминский внедорожный клуб «ВездеходовЪ».

04:15
По Заинску ко Дню ветеранов боевых действий пройдет шествие «Бессмертной роты»

Участники патриотической акции пронесут по городу фотографии своих земляков и сослуживцев, погибших в вооруженных конфликтах.

03:35
Нижнекамцы изучат опыт организации детского отдыха в «Артеке» и «Орленке»

В командировку чиновников направит мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

02:10
Более 130 выпускникам Менделеевского района вручили аттестаты

Выпускникам 2019 года подарили праздничный салют.

01:56
Работников клубных учреждений Бугульминского района научили нестандартному мышлению

Событие было посвящено инновационным формам применения мультимедийных технологий в культурно-досуговой деятельности сельских учреждений культуры.

00:09
Проект мамадышского детсада «Теремок» выиграл грант на сумму 1,5 млн рублей

Средства пойдут на реализацию проектов центров помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до трех лет, не посещающих де

27.06 23:54
В Татарстане создан «Навигатор дополнительного образования детей» с поиском программ обучения

На портале можно найти информацию по 5 тыс. программам дополнительного образования детей, которые реализуются в 153 организациях РТ.

27.06 23:36
Нижнекамская спортсменка взяла две медали на всероссийских состязаниях штангистов

Соревнования в Новосибирске являются этапом отбора на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.

События