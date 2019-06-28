(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В России будет ужесточен контроль качества донорской крови, в том числе за счет проверки ее компонентов во всех случаях донации. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет газета «Известия» со ссылкой на Аппарат Правительства страны.

В частности, всю донорскую кровь теперь будут обязательно проверять молекулярно-биологическими методами на ВИЧ-инфекцию и гепатиты В и С, что позволит выявить наличие заболевания в течение суток. До этого подобный контроль применялся только в отношении короткоживущих компонентов крови.

Кроме того, новые правила заготовки донорской крови устанавливают круг лиц, имеющих право осуществлять переливания. Ужесточаются требования к ведению документации на всех этапах данной работы.

Помимо этого, номенклатуру компонентов крови расширят, а также учтут методы заготовки биоматериалов, появившиеся за последние несколько лет.

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