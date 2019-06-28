Комитет РТ по охране наследия намерен создать себе в помощь экспертную группу из краеведов

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Глава Комитета РТ по охране наследия Иван Гущин заявил о намерении создать при ведомстве отдельную экспертную группу из краеведов и историков, «которая могла бы аккумулировать отдельные запросы, связанные с историческими событиями».

Об этой инициативе он заявил накануне, впервые приняв участие в заседании регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), прошедшем в формате круглого стола с горожанами, архитекторами, реставраторами и активистами по сохранению исторической среды.

«В Facebook’е группа Kazan Nostalgi, канал «Архитектурасы»... Мы получили шквал критики за неправильные таблички с названиями, то и се... Хочется этих людей, этих активистов объединить у себя и попросить их о помощи», – сказал Иван Гущин.

Он подчеркнул, что в настоящее время в возглавляемом им комитете насчитывается 23 штатные единицы, на которые приходится огромный объем работы. Начатая в республике осенью прошлого года инвентаризация памятников архитектуры накрутила хронометры служебных машин ведомства до 22 тыс. км, подчиненные Гущина объездили все районы Татарстана с целью учета и описания примерно 2400 объектов культурного наследия.

«Я лично объезжал весь Чистопольский район. И у нас очень много похожих (на памятники архитектуры – прим. Т-и) объектов, но не включенных в реестр. И они даже еще и не в статусе выявленных. Работу по организации учета памятников архитектуры необходимо ставить во главу угла», – подчеркнул руководитель комитета.

При этом он также обратил внимание на то, что исправление названий объектов на мемориальных табличках связано с их официальным упоминанием в реестре памятников. Изменение имени объекта культурного наследия в таком перечне обойдется в 30 тыс. рублей, поскольку потребует отдельной экспертизы.

Одна из участниц круглого стола заметила, что историко-краеведческое сообщество со своей стороны уже назначило на ближайшую субботу главе комитета встречу-экскурсию.

«Принимаю этот момент, нужно только согласовать время. Краеведы, напишите мне на WhatsApp», – ответил Иван Гущин и продиктовал номер своего телефона.

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