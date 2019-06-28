У Лебяжьих озер под Набережными Челнами компания-нарушитель восстановила почву

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Под Набережными Челнами ООО «ГрадРесурс» компенсировало нанесенный природе вред, восстановив почву у Лебяжьих озер. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Компания огородила участок у водоема металлическим забором, установив его в 12 м от уреза воды, и проводила там земельные работы, а также размешала «отвалы размываемых грунтов в границах прибрежных защитных полос». На ситуацию весной 2017 года обратили внимание неравнодушные граждане, после чего инспекторы природоохранного ведомства зафиксировали нарушение требований Водного кодекса РФ.

Предприятие-нарушитель было привлечено к административной ответственности. В рамках заключенного с Министерством экологии Татарстана мирового соглашения оно было обязано провести восстановительные работы на территории, которой был нанесен вред.

Теперь исковые требования Прикамского территориального управления ведомства удовлетворены в полном объеме: «На земельном участке проведена засыпка суглинком и почвенно-растительным грунтом черноземного состава, посадка дёрна, многолетних трав».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ООО «ГрадРесурс» попыталось засыпать Лебяжьи озера, взятые им в аренду, но благодаря активным действиям общественности ситуацию удалось разрешить. Компания была оштрафована на 400 тыс. рублей.

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