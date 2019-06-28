Татар-информ

28 июня 2019, 06:34

Hi-Tech

Производителей смартфонов предложили обязать предустанавливать российское ПО

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Hi-Tech

Производителей смартфонов предложили обязать предустанавливать российское ПО

В документе перечислены виды программ, которые должны присутствовать на продаваемых в стране устройствах.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило в обязательном порядке предустанавливать отечественные приложения продаваемые в России смартфоны и планшеты. Об этом со ссылкой на проект соответствующих поправок в закон «О связи» пишет газета «Ведомости».

По информации издания, в документе отсутствует точный список программ, которые предполагается обязать предустанавливать на реализуемых в стране гаджетах. Однако он определит виды программного обеспечения, которые должны присутствовать на устройствах: мессенджеры, карты, поисковые системы и так далее.

Подготовленные поправки во многом напоминают представленный в начале этого года законопроект Федеральной антимонопольной службы, который ранее на получил поддержки Минкомсвязи РФ. При этом нынешний документ согласован ФАС.

По словам источника газеты, в ближайшие дни он должен быть опубликован для публичного обсуждения. 

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