В Нижнекамске завершился первый год обучения медицинскому массажу для «особенных» студентов

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамском медицинском колледже завершился первый год обучения по специальности «Медицинский массаж» для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



В завершение первого года обучения «особенные» студенты смогли отработать приобретенные знания и закрепить профессиональные навыки.



Впервые в Нижнекамске такая практика будущих массажистов прошла на базе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.



В процессе практического обучения возникали трудности, но под руководством организаторов практики, заведующей отделением физиотерапии, старшей медсестры и волонтеров-студентов медколледжа процесс прошел слаженно с эффективным использованием отведенного времени и практической базы.



«Программа выполнена успешно, сейчас особенные студенты готовятся к сдаче экзаменов», – отмечает источник.

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