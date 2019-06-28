Минниханов откроет завод «Август-Алабуга» и примет участие в собрании акционеров КАМАЗа

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит особую экономическую зону «Алабуга» и город Набережные Челны, который готовится к празднованию 50-летия со дня основания градообразующего предприятия. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

В ОЭЗ «Алабуга» Рустам Минниханов планирует принять участие в открытии завода по производству жидких пестицидов «Август-Алабуга» мощностью 50 млн литров продукции в год. Проект направлен на замену зарубежной продукции отечественными аналогами. Пока в России производится менее 50% необходимых сельскому хозяйству средств защиты растений.

Из «Алабуги» Президент Татарстана планирует направиться в Набережные Челны, где состоятся празднование 40-летия со дня пуска в эксплуатацию гидроагрегата № 1 Нижнекамской ГЭС и собрание акционеров КАМАЗа с участием генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Планируется участие Президента Татарстана Рустама Минниханова в годовом общем собрании акционеров ПАО “КАМАЗ”», – отметили в пресс-службе. На территории автогиганта руководитель республики также посетит церемонию открытия линии производства алюминиевых топливных баков, проведет совещание по вопросу празднования 50-летия со дня основания ПАО «КАМАЗ».

Во время поездки в Набережные Челны Президент РТ также планирует ознакомиться с проектом строительства Многофункционального спортивно-образовательного центра «Техногород».

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