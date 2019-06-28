Татар-информ

28 июня 2019, 15:36

Официальная хроника

Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия памятника создателям Нижнекамской ГЭС

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Официальная хроника

Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия памятника создателям Нижнекамской ГЭС

Фото: Эльвира Мухаметдинова

Скульптурная композиция установлена в Набережных Челнах, на пересечении улицы Гидростроителей и бульвара Хусаина Ямашева.

(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия памятника создателям Нижнекамской гидроэлектростанции, которая в этом году отмечает свой 40-летний юбилей.

Участники церемонии возложили цветы к стеле, пообщались с ветеранами Нижнекамской ГЭС, ознакомились с галерей исторических фотографий, расположенной вдоль школы № 10.

«Если бы не Нижнекамская ГЭС, мы бы не построили КАМАЗ, не возвели бы Нижнекамскнефтехим. особая благодарность тем, кто иниицировал возведение монумента», — отметил Президент РТ на открытии монумента. Минниханов подчеркнул, что за все время работы гидроэлектростанции было выработано 66 млрд киловатт энергии.

Скульптурная композиция установлена на пересечении улицы Гидростроителей и бульвара Хусаина Ямашева. Стоимость проекта составила 10,8 млн рублей. Подрядчиком работ выступил производственный кооператив «Нижнекамскгэсстрой».

Памятник напоминает собой копию гидротурбины. Также на композиции установлены памятные стенды с именами заслуженных строителей и работников Нижнекамской ГЭС.

Строительство Нижнекамской ГЭС началось в 1963 году. В 1979 году был пущен первый гидроагрегат, водохранилище было заполнено до отметки «62 метра». Под воду ушло 78 тыс. гектаров земли в пойме реки Кама и её притоков — Белой, Ик, Иж. Предварительно на площадях, подлежащих затоплению, были выполнены подготовительные работы: их очистили от лесов, переселили в безопасные места жителей, дома которых находились в частном секторе Челнов — всего 6165 дворов. Для них были построены многоквартирные дома. После «великого переселения», строители снесли все сооружения, а дороги, линии электроснабжения и связи перенесли. В 1987 году запустили последний, 16-й агрегат ГЭС.

Сегодня Нижнекамская ГЭС является уникальным и единственным энергетическим предприятием в республике, подключенным к ЕЭС России. Благодаря предприятию, входящему в холдинг «Татэнерго», жители региона бесперебойно снабжаются электроэнергией.

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