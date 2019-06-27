Более 130 выпускникам Менделеевского района вручили аттестаты

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На площади ДК им. С. Гассара города Менделеевска состоялось торжественное событие для выпускников района. Вручение аттестатов прошло при участии главы района Валерия Чершинцева, пишут «Менделеевские новости».



Обращаясь к одиннадцатиклассникам, Валерий Сергеевич поздравил их и пожелал дальнейших успехов, медалистам вручили награды. Также были отмечены школьники, набравшие высокие баллы по ЕГЭ. Начальник Управления образования Эрнст Сафаргалиев наградил Благодарственными письмами самых успешных подростков района.





Более 130 выпускников района получили аттестаты. Школу №1 окончили 67 человек, одна из них Юлия Каракулькина: «Экзамены позади, уже знаем результаты, довольна. Сдавала русский язык, профиль математику, биологию. Жизнь хочу связать с ветеринарией. Очень люблю животных», – поделилась девушка своими планами.



Для выпускников активно работала фото-зона, где располагался специально оформленный оригинальный баннер. Пока одни делали фото на память, с другой части площади звучали знакомые мелодии современных композиций. Тут же возле сцены развернулось шоу велотриал.

Шествие по красной дорожке ждали все выпускники. Представители одной школы дружно сменялись другими. У вчерашних школьников на лицах – улыбки и восторг.

Сюрпризы на этом не закончились. Выпускникам 2019 года подарили праздничный салют. За фейерверком наблюдали не только школьники, но и горожане, и туристы. Вечер у ребят продолжился фуршетом, работой тематических площадок, дискотекой и встречей рассвета.

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