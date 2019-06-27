Экипажи бугульминского внедорожного клуба победили на «Триале Сусанина 2019»

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Туймазинском районе Башкортостана прошли соревнование по триалу «Триал Сусанина 2019», на которых успешно себя показали бугульминские водители, пишет «Бугульмиснкая газета».



В состязаниях принял участие бугульминский внедорожный клуб «ВездеходовЪ». Татарстанцы показали мастерство и заняли призовые места на пьедестале почета.





Так, экипаж Алексея Ивкина и штурмана Вячеслава Трофимова завоевал первое место, а экипажу Владимиру Егорову и штурману Радику Нуртдинову покорилось второе место в категории «экстрим».



Пользователи в социальных сетях поздравляют победителей: «Молорики!!! Респект парни!!! Бугульма рулит!!!», «Поздравляю. Молодцы Вездеходы», «Молодцы!» – написали бугульминцы (орфография авторов сохранена – прим. Т-и).

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