Работников клубных учреждений Бугульминского района научили нестандартному мышлению

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В прогресском сельском Доме культуры состоялся семинар для работников клубных учреждений Бугульминского района, пишет «Бугульминская газета».



Событие было посвящено инновационным формам применения мультимедийных технологий в культурно-досуговой деятельности сельских учреждений культуры.





Мероприятие открыла начальник отдела культуры Бугульминского района Елена Миннуллина, которая подвела итоги конкурса по декоративно-прикладному творчеству «В гостях у сказки» и наградила победителей, вручив им дипломы и памятные призы.



Затем прозвучали доклады о мультимедийных технологиях, спикеры подробно рассказали, как применять деловые игры с элементами тренинга. Далее состоялись мастер-классы по работе с мультимедийным оборудованием и акустической системой, конкурсы на развитие творческих навыков и нестандартного мышления, а также игры.





Методист Централизованной районной клубной системы Олеся Ишмеева сообщила, что проведение подобных семинаров способствует поддержанию командного духа в коллективе, позволяет обмениваться опытом работы. Кроме того, участники обучаются навыкам владения новыми информационными технологиями, а также развивают творческие способности работников культурно-досуговых учреждений.

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