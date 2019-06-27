Татар-информ

28 июня 2019, 03:35

Общество

Нижнекамцы изучат опыт организации детского отдыха в «Артеке» и «Орленке»

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Общество

Нижнекамцы изучат опыт организации детского отдыха в «Артеке» и «Орленке»

Фото: e-nkama.ru

В командировку чиновников направит мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Нижнекамцы переймут опыт организации детского отдыха в лучших оздоровительных лагерях страны – «Артеке» и «Орленке». Именно с этой целью представители местного муниципалитета будут направлены в лучшие здравницы страны, передает «НТР 24».

В командировку чиновников направит мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Начальник Управления по делам молодежи Нижнекамского района Айгуль Аитова рассказала, что принципы работы самых лучших детских здравниц России будут использованы при дальнейшей работе нижнекамского оздоровительного лагеря «Кама».

На сегодняшний день лагерь закрыт на реконструкцию. На его масштабный ремонт и обновление выделено 181 млн рублей.

Ранее ход работ проинспектировали власти Нижнекамска и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Глава ведомства был впечатлен увиденным и предложил на базе «Камы» создать аналог лучших детских лагерей России.

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