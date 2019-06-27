По Заинску ко Дню ветеранов боевых действий пройдет шествие «Бессмертной роты»

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 1 июля в Заинске состоится шествие в рамках акции «Бессмертная рота», приуроченная ко Дню ветеранов боевых действий, передает «Заинск-информ».



В Афганистане и Чечне служили 470 заинских парней, 12 из них не вернулись домой, выполняя свой воинский долг.



Участники патриотической акции пронесут по городу фотографии своих земляков и сослуживцев, погибших в вооруженных конфликтах.





Колонна пройдет по маршруту от памятника Пограничнику в парке имени Р. Фардиева через улицу Ленина к бульвару Победы. Акция завершится у памятника ветеранам локальных конфликтов на бульваре Победы.

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