Проект мамадышского детсада «Теремок» выиграл грант на сумму 1,5 млн рублей

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Проект консультационного центра «ВМЕСТЕ» детского сада № 6 «Теремок» принял участие в конкурсе на предоставление в текущем году из федерального бюджета грантов в форме субсидий и выиграл грант на сумму 1,5 млн рублей, пишет газета «Нократ».



Целевые денежные средства пойдут на реализацию проектов центров помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до трех лет, не посещающих детский сад. Программы будут направлены на психолого-педагогическую, диагностическую и консультационную помощь.

Выигранные средства будут использованы для организации мероприятий для родителей и детей, покупку оборудования для более эффективной работы.



По словам воспитателя дошкольного учреждения Лилии Аскаровой, название центра «ВМЕСТЕ» расшифровывается как «Воспитать Можно Если Семья и Теремок Едины».

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