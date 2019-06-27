Замминистра спорта РТ: Будем ждать команду КАМАЗа с ралли «Шелковый путь» с победой

(Бугульма, 27 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров поделился отношением к проведению в Бугульме встречи пилотов КАМАЗа.

«Министерство поддерживает это направление, так как в нем принимает участие наша легендарная команда "КАМАЗ-Мастер", она является фаворитом и 16-кратным чемпионом ралли. Сегодня утром мы встречали всю колонну лидеров на границе Зеленодольска и Чувашской Республики, а уже вечером для них уготовлен парад», — сообщил заместитель министра.

Вдобавок Ахмеров рассказал о будущем для пилотов: «Завтра команда отправится дальше по маршруту. Будем ждать их через месяц и, надеюсь, поздравлять с победой».

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