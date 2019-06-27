Воспитанники трех школьных лесничеств РТ участвуют в профильной смене «Орленка»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае состоялось открытие профильной смены для членов школьных лесничеств «Лесной подрост». От Татарстана в мероприятии участвуют три воспитанника школьных лесничеств, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



Среди наших соотечественников – Ильяс Галимов (объединение «Наследники природы» Арского района), Светлана Богомолова («Экос» Лубянской школы Кукморского района) и Ильзат Латипов («Нургали оныклары» Лесхозской школы Сабинского района). Всего в этом году участниками смены стали более 140 человек из 59 регионов России.



С началом смены ребят поздравил замначальника отдела по взаимодействию с гражданским обществом Управления науки и международного сотрудничества Рослесхоза Юлия Филиппова и трехкратный победитель регионального конкурса чтецов, областного конкурса «Подрост» Влад Овчинников из Волгоградской области.



Смена будет длиться в течение трех недель. В это время ребята будут участвовать в исследовательской работе в эколабораториях и экостудиях, для них проведут различные мастер-классы, квесты, деловые игры по охране, защите и воспроизводству лесов. Кроме того, в лагере отметят День образования авиалесоохраны и создадут экологический маршрут для проведения экскурсии.



Участники смены были отобраны из числа победителей и призеров региональных этапов Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество», республиканских и областных слетов школьных лесничеств.

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