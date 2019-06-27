Городовой о пропущенном голе: Бьющий пенальти хорошо знал мой шаг — мы вместе играли в «Зените-2»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Вратарь казанского «Рубина» Алексей Городовой прокомментировал сегодняшний спарринг с саранской «Мордовией» (4:1), в котором он провел первый тайм.

Городовой не стал акцентировать внимание на счете, отметив важность качества футбола: «У нас сейчас три вратаря высокого уровня, каждый хочет доказать свою значимость, да и в целом в команде очень много молодых ребят, все хотят показать себя. На сборах главное не результат, а качество игры».

Мощный старт «Рубина» — три гола за 17 минут — голкипер объяснил активной обороной: «Лучше начинать оборонятся впереди, чем стараться отбиваться. Мы играем дома, значит, должны были быстрее добиваться успеха».

Тот факт, что «Рубин» летние сборы проводит дома, а не за границей, по мнению Городового, является плюсом.

«Я разговаривал с ребятами, которые сейчас занимаются в Австрии, так они очень недовольны — поля не очень хорошего качества, жарко +30. А у нас и база потрясающая, и поля, и питание — все отлично. Тем более что и в Казани есть с кем играть».

Пропущенный пенальти Алексей объяснил тем, что его визави отлично знал, куда именно бить.

«Мне не хватило нескольких сантиметров, чтобы достать мяч в углу ворот. Просто тот, кто бил пенальти, хорошо знает, куда именно я прыгаю, — мы вместе с ним играли в „Зените-2“. И я знал, куда он бьет, но чуть-чуть не хватило. Главное, чтобы в сезоне хватило», — заключил вратарь казанцев.

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