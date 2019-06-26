В Казани эксперты по Золотой Орде уточнили понятие «русский улус»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани участники международного форума «PaxTatarica: Генезис и наследие государственности Золотой Орды» уточнили понятие «русский улус».

«Считать, что в современной историографической ситуации использование термина „русский улус“ правомерно в контексте обозначения формы подчиненности северных и восточных древнерусских княжеств монгольской империи, а затем Золотой Орде», — сообщил о решении кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Тэймур Галимов.

Кроме того, специалисты запланировали провести в 2020 году конференцию «Древнерусские княжества в составе Золотой Орды. Реальность и вымысел» и обсудить на ней географическую проблему вхождения древнерусских земель в состав Улуса Джучи.

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