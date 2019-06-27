В Татарстане создан «Навигатор дополнительного образования детей» с поиском программ обучения

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Татарстане для родителей и их детей, желающих обучаться в организациях дополнительного образования, создан специальный навигатор. Портал и мобильное приложение помогут получить оперативную информацию о реализуемых в учреждениях программах в конкретном муниципальном образовании, сообщает Минобрнауки РТ.

Навигатор дополнительного образования детей РТ размещен по адресу: http://navigator.rcvrrt.ru. «Данный ресурс позволяет осуществить поиск программ по всем муниципальным образованиям республики, по направленностям, формам и категориям. Данная задача была обозначена жителями республики как приоритетная в ходе реализации проекта публичного формирования целей и задач Министерства образования и науки РТ на 2019 год», – отмечается в сообщении ведомства.

В системе возможен поиск по более чем 5 тыс. программам дополнительного образования детей, которые реализуются в 153 организациях Татарстана.

На сервисе также можно получить информацию о ближайшем к месту проживания ребенка учреждении дополнительного образования, адрес и контакты организации. Кроме того, возможно подать через него заявление на зачисление в учреждение через информационную систему «Электронное образование в РТ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.