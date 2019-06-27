Легендарный татарстанский энергетик Валентин Лукшин отпраздновал 92-летие

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Почётный гражданин Нижнекамска, человек, стоявший у истоков развития энергетики Закамья, Валентин Лукшин празднует сегодня 92-летие, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

С праздником именинника поздравили родные, друзья, представители городской администрации, а также новое поколение энергетиков.



Валентин Васильевич в свои 92 года излучает оптимизм и энергию, славится серьезным отношением к труду. Именно под его руководством в 50-е годы были построены Нижнекамские электрические сети – протянуты высоковольтные линии, установлены трансформаторные подстанции не только на территории Нижнекамского, но и прилегающих районов.





В 1974 году Валентин Лукшин взял на себя руководство Нижнекамской ТЭЦ-1, которая обеспечивала электрической и тепловой энергией химкомбинат, шинный завод и предприятия стройиндустрии. Через три года возглавил ТЭЦ-2.



Благодаря Валентину Васильевичу впервые в Татарской АССР подобное предприятие сооружалось с высокоэкономичными и экологически безопасными котлами, мощными турбинами с комбинированным отпуском пара и горячей воды.





С 1979-го по 1995 год легендарный энергетик возглавлял предприятие Нижнекамских городских электрических сетей. Для своих сотрудников он всегда выбивал путевки в российские здравницы, для них же было построено два жилых дома, общежитие и ясли-сад.

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