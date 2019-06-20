Роман Шаронов: В приоритете сейчас не количество голов, а цельность команды во время игры

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Роман Шаронов остался доволен игрой подопечных в контрольном матче с «Мордовией» (4:1), посчитав, что процесс становления новой команды идет.

Шаронов назвал главной задачей на сегодня создание цельности в игре команды.

«У нас сейчас в приоритете не результат. Мы получаем информацию, как игроки реагируют в ходе тренировочного процесса на наши требования. Да, хорошо, что забили столько голов. Но цель у нас другая — донести до ребят информацию о тех взаимодействиях в атаке и обороне, которые мы требуем, чтобы у нас была цельность в игре, ведь до начала чемпионата осталось мало времени», — рассказал Шаронов.

30 июня «Рубин» на своей базе проведет контрольный матч с «Нижним Новгородом», а уже 15 июля в Москве с «Локомотивом» казанцы стартуют в новом чемпионате России.

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