Óíèâåðñèòåò Èííîïîëèñ òðàòèò íà îäíîãî àáèòóðèåíòà â ãîä îêîëî 1,2 ìëí ðóáëåé

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Çàòðàòû Óíèâåðñèòåòà Èííîïîëèñ íà îäíîãî àáèòóðèåíòà â ãîä ñîñòàâëÿþò îêîëî 1,2 ìëí ðóáëåé. Îá ýòîì ðàññêàçàë ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòåëÿì Çàêîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé ðåãèîíîâ ÏÔÎ äèðåêòîð Óíèâåðñèòåòà Èííîïîëèñ Êèðèëë Ñåìåíèõèí.
«Ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ó íàñ íåò, ñðåäñòâà ìû ïðèâëåêàåì ñàìè, ó íàñ åñòü ïîæåðòâîâàíèÿ è ïðîåêòû. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè â ñðåäíåì ïî ñòðàíå òðàòèò ïðèìåðíî 150 òûñ. ðóáëåé íà îäíîãî àáèòóðèåíòà â ãîä. Ó íàñ ïîëó÷èëîñü ïî÷òè â äåñÿòü ðàç áîëüøå – ïðèìåðíî 1,2 ìëí ðóáëåé», – ñîîáùèë äèðåêòîð âóçà.
Ïî ñëîâàì Ñåìåíèõèíà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â óíèâåðñèòåòå îáó÷àåòñÿ îêîëî 600 ñòóäåíòîâ. Â ïðîøëîì ãîäó íà îáó÷åíèå îò æèòåëåé Ðîññèè ïîñòóïèëî ïî÷òè 6 òûñ. çàÿâîê, èç äàëüíåãî çàðóáåæüÿ – 4 òûñ., ñòðàí ÑÍÃ – 1,5 òûñ. «Êîíêóðñ äîñòàòî÷íî áîëüøîé – 45 ÷åëîâåê íà ìåñòî. Â ïðîøëîì ãîäó ñðåäíèé áàëë ÅÃÝ àáèòóðèåíòîâ, êîòîðûå ïîñòóïèëè èç ÐÔ, ñîñòàâëÿë 90,4. ÅÃÝ ìû ñìîòðèì ïîñòôàêòóì. Ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ íà÷èíàåòñÿ â ÿíâàðå è çàêàí÷èâàåòñÿ â íà÷àëå àâãóñòà. Ó íàñ ñâîÿ ñèñòåìà òåñòèðîâàíèÿ, â îñíîâíîì, ïî ìàòåìàòèêå, ôèçèêå è àíãëèéñêîìó ÿçûêó. Åñëè âûïóñêíèê íå çíàåò àíãëèéñêèé ÿçûê, òî ó÷èòüñÿ â íàøåì óíèâåðñèòåòå íå ñìîæåò», – êîíñòàòèðîâàë îí.
Óíèâåðñèòåò Èííîïîëèñ – íåãîñóäàðñòâåííûé âóç, ïðè ýòîì èìåþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ëèöåíçèþ è àêêðåäèòàöèþ, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà IT-òåõíîëîãèÿõ. 70% ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà – èíîñòðàíöû.
Ñåãîäíÿ ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ïîñåòèëè Óíèâåðñèòåò Èííîïîëèñ, ãäå îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé âóçà è åãî íàó÷íûì ïîòåíöèàëîì.