Òàòàð-èíôîðì

27 èþíÿ 2019, 19:14

Íàóêà è îáðàçîâàíèå

Óíèâåðñèòåò Èííîïîëèñ òðàòèò íà îäíîãî àáèòóðèåíòà â ãîä îêîëî 1,2 ìëí ðóáëåé

Ðåêîìåíäóåì

Íàóêà è îáðàçîâàíèå

Óíèâåðñèòåò Èííîïîëèñ òðàòèò íà îäíîãî àáèòóðèåíòà â ãîä îêîëî 1,2 ìëí ðóáëåé

Ôîòî: àðõèâ/Åãîð Íèêèòèí, tatarstan.ru

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â óíèâåðñèòåòå îáó÷àåòñÿ îêîëî 600 ñòóäåíòîâ.

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Çàòðàòû Óíèâåðñèòåòà Èííîïîëèñ íà îäíîãî àáèòóðèåíòà â ãîä ñîñòàâëÿþò îêîëî 1,2 ìëí ðóáëåé. Îá ýòîì ðàññêàçàë ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòåëÿì Çàêîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé ðåãèîíîâ ÏÔÎ äèðåêòîð Óíèâåðñèòåòà Èííîïîëèñ Êèðèëë Ñåìåíèõèí.

«Ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ó íàñ íåò, ñðåäñòâà ìû ïðèâëåêàåì ñàìè, ó íàñ åñòü ïîæåðòâîâàíèÿ è ïðîåêòû. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè â ñðåäíåì ïî ñòðàíå òðàòèò ïðèìåðíî 150 òûñ. ðóáëåé íà îäíîãî àáèòóðèåíòà â ãîä. Ó íàñ ïîëó÷èëîñü ïî÷òè â äåñÿòü ðàç áîëüøå – ïðèìåðíî 1,2 ìëí ðóáëåé», – ñîîáùèë äèðåêòîð âóçà.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Ïî ñëîâàì Ñåìåíèõèíà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â óíèâåðñèòåòå îáó÷àåòñÿ îêîëî 600 ñòóäåíòîâ. Â ïðîøëîì ãîäó íà îáó÷åíèå îò æèòåëåé Ðîññèè ïîñòóïèëî ïî÷òè 6 òûñ. çàÿâîê, èç äàëüíåãî çàðóáåæüÿ – 4 òûñ., ñòðàí ÑÍÃ – 1,5 òûñ. «Êîíêóðñ äîñòàòî÷íî áîëüøîé – 45 ÷åëîâåê íà ìåñòî. Â ïðîøëîì ãîäó ñðåäíèé áàëë ÅÃÝ àáèòóðèåíòîâ, êîòîðûå ïîñòóïèëè èç ÐÔ, ñîñòàâëÿë 90,4. ÅÃÝ ìû ñìîòðèì ïîñòôàêòóì. Ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ íà÷èíàåòñÿ â ÿíâàðå è çàêàí÷èâàåòñÿ â íà÷àëå àâãóñòà. Ó íàñ ñâîÿ ñèñòåìà òåñòèðîâàíèÿ, â îñíîâíîì, ïî ìàòåìàòèêå, ôèçèêå è àíãëèéñêîìó ÿçûêó. Åñëè âûïóñêíèê íå çíàåò àíãëèéñêèé ÿçûê, òî ó÷èòüñÿ â íàøåì óíèâåðñèòåòå íå ñìîæåò», – êîíñòàòèðîâàë îí.

Óíèâåðñèòåò Èííîïîëèñ – íåãîñóäàðñòâåííûé âóç, ïðè ýòîì èìåþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ëèöåíçèþ è àêêðåäèòàöèþ, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà IT-òåõíîëîãèÿõ. 70% ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà – èíîñòðàíöû.

Ñåãîäíÿ ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ïîñåòèëè Óíèâåðñèòåò Èííîïîëèñ, ãäå îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé âóçà è åãî íàó÷íûì ïîòåíöèàëîì. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Â Êàçàíè ýêñïåðòû ïî Çîëîòîé Îðäå óòî÷íèëè ïîíÿòèå «ðóññêèé óëóñ»
Íîâîñòè äíÿ
20:18
Ãîðîäîâîé î ïðîïóùåííîì ãîëå: Áüþùèé ïåíàëüòè õîðîøî çíàë ìîé øàã — ìû âìåñòå èãðàëè â «Çåíèòå-2»

Âðàòàðü «Ðóáèíà» ïðîêîììåíòèðîâàë ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 4:1 âî âðåìÿ ñåãîäíÿøíåãî ìàò÷à ñ «Ìîðäîâèåé».

20:10
Â Êàçàíè ýêñïåðòû ïî Çîëîòîé Îðäå óòî÷íèëè ïîíÿòèå «ðóññêèé óëóñ»

Èñòîðèêè ðàñêðûëè òåðìèí â ðåçîëþöèè ïî èòîãàì êîíôåðåíöèè ê 750-ëåòèþ Óëóñà Äæó÷è.

20:04
Îòáîðî÷íûé òóð ôåñòèâàëÿ «Äîáðàÿ âîëíà» ïåðåíåñëè íà ñåíòÿáðü ïî ïðîñüáàì ðîäèòåëåé

Ôåñòèâàëü îáúåäèíÿåò òàëàíòëèâûõ äåòåé, ïîïàâøèõ â ñëîæíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, ñî âñåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

19:54
Ðîìàí Øàðîíîâ: Â ïðèîðèòåòå ñåé÷àñ íå êîëè÷åñòâî ãîëîâ, à öåëüíîñòü êîìàíäû âî âðåìÿ èãðû

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî òðåíåðà êàçàíñêîãî «Ðóáèíà» îñòàëñÿ äîâîëåí èãðîé ïîäîïå÷íûõ â ìàò÷å ñ «Ìîðäîâèåé».

19:46
Â Êàçàíè ïî íàöïðîåêòó íà÷àëñÿ ðåìîíò ó÷àñòêà óëèöû Óðèöêîãî äëèíîé 550 ìåòðîâ

Ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ íà ïëîùàäè 5,5 òûñ. êâ. ìåòðîâ.

19:20
×åëíèíñêèé áàññåéí «Îëèìïèéñêèé» âêëþ÷àò â ðååñòð ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, êîòîðûì òðåáóåòñÿ êàïðåìîíò

Èñïîëêîì Àâòîãðàäà ïîäãîòîâèë ñâîäíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî îáúåêòó íà 316 ìëí ðóáëåé.

19:14
Óíèâåðñèòåò Èííîïîëèñ òðàòèò íà îäíîãî àáèòóðèåíòà â ãîä îêîëî 1,2 ìëí ðóáëåé

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â óíèâåðñèòåòå îáó÷àåòñÿ îêîëî 600 ñòóäåíòîâ.

19:02
Âî âòîðîì êîíòðîëüíîì ìàò÷å ìåæñåçîíüÿ «Ðóáèí» îäåðæàë ïîáåäó

Äóáëåì îòìåòèëñÿ íàïàäàþùèé õîçÿåâ Àðòóð Ñàãèòîâ, îôîðìèâøèé åãî çà ïÿòü ìèíóò.

18:52
Â Çàèíñêå ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îòêðîåòñÿ ìîëîäåæíûé öåíòð

Âñåãî â òåêóùåì ãîäó â Òàòàðñòàíå çàïëàíèðîâàí ðåìîíò äåâÿòè ìîëîäåæíûõ öåíòðîâ.

18:44
Ìèííèõàíîâ íàðèñîâàë ãðàôôèòè è âñòàë çà äèäæåéñêèé ïóëüò íà Äíå ìîëîäåæè â Êàçàíè

Â êàçàíñêîì Ðå÷íîì ïîðòó ïðîõîäÿò ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

18:42
Àðõèòåêòîðû èç Èòàëèè õîòÿò îáëàãîðîäèòü Ëàèøåâî

Ãîñòè ïîñåòèëè ïîïóëÿðíûå ìåñòà ãîðîäà è îáñóäèëè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èñïîëêîìà âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà â ÷àñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ.

18:24
Èãîðü Áóðåíêîâ ïðèçâàë ðåãèîíû ÏÔÎ óñèëèòü ðàáîòó ïî îñâåùåíèþ íàöïðîåêòîâ â ÑÌÈ è ñîöñåòÿõ

Çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé Ïîâîëæüÿ â Èííîïîëèñå.

18:16
Ñèíîïòèêè ïðåäóïðåäèëè î òóìàíå, äîæäÿõ è ãðîçàõ â Òàòàðñòàíå

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì ñîñòàâèò îò 17 äî 22 ãðàäóñîâ òåïëà.

17:58
Ìèíìîëîäåæè ÐÒ è èñïîëêîì Êàçàíè áóäóò èñêàòü ïëîùàäêó ïîä êðûòûé ñêåéò-ïàðê

Âëàñòè ïðåäëàãàëè îòêðûòü ñêåéò-ïàðê â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå ãîðîäà, íî ìîëîäåæü çàáðàêîâàëà ýòîò âàðèàíò èç-çà óäàëåííîñòè îò ñòàíöèé ìåòðî è öåíòðà.

17:42
Â ïðåäñòàâèòåëüñêîì «Äîìå ïðèåìîâ» Êàçàíè, âñòðå÷àâøåì ìýðà Ïàðèæà, îòêðûëñÿ áàðáåðøîï

Íîâîìîäíàÿ öèðþëüíÿ çàåõàëà íà óñëîâèÿõ äîëãîñðî÷íîé àðåíäû íà ïåðâûé ýòàæ îòðåñòàâðèðîâàííîãî èñòîðè÷åñêîãî çäàíèÿ ñ àíòèêâàðíûì èíòåðüåðîì.

17:41
Èç-çà äîëãîâ æèòåëÿ Åëàáóãè ïîñòðàäàë åãî ïîëíûé òåçêà èç Ïåðìñêîãî êðàÿ

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû íàëîæèëè àðåñò íà åãî çàðàáîòíóþ ïëàòó è äàæå óñïåëè âçûñêàòü ÷àñòü ñóììû.

17:30
Ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ è ïåðåãðåâ â ñåòÿõ: Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðîâåë çàñåäàíèå «Òàòíåôòåõèìèíâåñòà»

Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó ïðåäëîæèëè ëîêàëèçîâàòü â ×åëíàõ ïðîèçâîäñòâî óñòàíîâîê äëÿ ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ íà ïëàçìå.

17:30
Âîñåìü ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ èç Òàòàðñòàíà ïðåòåíäóþò íà ãðàíò â ðàçìåðå äî 1,2 ìëí ðóáëåé

Ñ 15 ìàðòà ñîöèàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ñî âñåé Ðîññèè ïðèñûëàëè íà êîíêóðñ ïðîåêòû, ïðåäëàãàþùèå ýôôåêòèâíûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ ïðîáëåì äåòñòâà â ðåãèîíàõ

17:12
×åòûðå òàòàðñòàíñêèõ âóçà âîøëè â ðåéòèíã ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ ïî âåðñèè Forbes

Ñàìóþ âûñîêóþ ïîçèöèþ ñðåäè êàçàíñêèõ âóçîâ çàíèìàåò Êàçàíñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò.

17:10
Õàéðóëëèí: Ñïðîñ íà àãðîñòðàõîâàíèå ó àãðàðèåâ ðàñòåò, íî áþðîêðàòè÷åñêèå ïðåïîíû íåäîïóñòèìû

Â÷åðà, 26 èþíÿ, â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî àãðàðíûì âîïðîñàì ïðîøëà ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Íàöèîíàëüíîãî ñîþçà àãðîñòðàõîâùèêîâ.

16:54
Âëàñòè Áàâëèíñêîãî ðàéîíà óñòðàíèëè ïåðåáîè ñ ïèòüåâîé âîäîé ïîñëå àâàðèè íà ìåñòíîì Âîäîêàíàëå

Èç-çà íèçêîãî äåáèòà â ïèòàþùèõ ãîðîä ñêâàæèíàõ ñòàëè âûõîäèòü èç ñòðîÿ íàñîñû.

16:40
Â Èííîïîëèñå ãëàâó Çàêñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè èçáðàëè êîîðäèíàòîðîì Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ

Â Èííîïîëèñå ïðîøëî çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî îáñóäèëè îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ÐÒ.

16:34
ÓÍÈÊÑ ïîäïèñàë êîíòðàêò ñ ôîðâàðäîì Âàëåðèåì Ëèõîäååì

Åâãåíèé Áîãà÷åâ ïðîêîììåíòèðîâàë ñäåëêó è ðàññêàçàë î äðóãèõ ñåëåêöèîííûõ ðåøåíèÿõ.

16:22
Êîìïàíèÿ èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïðåäñòàâèëà íà «Àðìèè-2019» òàíêîâîç è ìîäèôèöèðîâàííûå áðîíåâèêè

«Ðåìäèçåëü» ïðèâåç íà âûñòàâêó îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè íîâûå ðàçðàáîòêè ìàøèí «Òàéôóí» è «Òîðíàäî».

16:08
Èãîðü Êîìàðîâ: Â Èííîïîëèñå âèäåí ïîçèòèâíûé ïðèìåð ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé

Ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ îòìåòèë, ÷òî âîïðîñ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëåé Ïîâîëæüÿ ðåøèëà ðàññìàòðèâàòü èìåííî â Èííîïîëèñå.

Ñîáûòèÿ