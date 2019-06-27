Динара Прокопьева

27 июня 2019, 18:44

Официальная хроника

Минниханов нарисовал граффити и встал за диджейский пульт на Дне молодежи в Казани

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Официальная хроника

Минниханов нарисовал граффити и встал за диджейский пульт на Дне молодежи в Казани

Фото: Динара Прокопьева

В казанском Речном порту проходят праздничные мероприятия.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов стал гостем праздника по случаю Дня молодежи в казанском Речном порту. Экскурсию по площадке для него провели министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов и организаторы праздника.

«Сегодня был представлен мини-город, то, что ребята хотят сделать в экстрим-парке. Экстрим-парк — это не только рампа для скейтеров или бээмиксеров. Это мини-город, где могут найти себя танцоры, диджеи, какие-то студии звукозаписи могут находиться», — сказал Дамир Фаттахов.

Площадка действительно напоминала мини-город, над которым трудилась молодежь. Она вместил в себя зоны для скейтбордистов и трюкачей на BMX-велосипедах. Рустам Минниханов увидел соревнование по баскетболу 3×3 и баттл танцоров. Все это попало в Instagram-аккаунт Президента РТ.

«Все, что сегодня происходило, это сделано самими ребятами, самой молодежью. Площадка выбрана молодёжью, артисты приглашены, направления деятельности определены. Все сегодня сделано не чиновниками, не по идеям чиновников, министерства», — заметил глава Минмолодежи республики.

В точке «кроссвинил» (зоне обмена виниловыми пластинками) Минниханов встал за диджейский пульт. Затем он выложил видео этого момента у себя в Instagram, где комментаторы уже назвали Президента Татарстана DJ MiniKhan. Также Минниханов вместе с Дамиром Фаттаховым по трафарету сделали графити с надписью #БерДулкында, что переводится как «На одной волне».

Президента не отпустили без подарков. «Мы приготовили для Вас футболку, на которой написано на арабском „Молодежь Татарстана“», — сказал каллиграф Алексей Горин, вручая Минниханову презент. Также Президенту подарили черную куртку с капюшоном, на спине которой напечатан лейбл ночного клуба на улице Профсоюзной в Казани. Затем Минниханов поздравил молодежь со сцены.

«Сегодня я увидел очень много интересного. Даже не думал, что у нас в городе есть такие таланты, такие интересные люди. Конечно же, мы опираемся на молодежь, мы создали министерство, и оно должно работать не только с официальными молодёжными структурами, оно должно работать со всей молодёжью. Сегодня много интересных примеров. Мы обязательно во всем будем вам поддерживать», — заключил Президент Татарстана.

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