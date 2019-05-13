Татар-информ

27 июня 2019, 17:10

Экономика и финансыСельское хозяйство

Хайруллин: Спрос на агрострахование у аграриев растет, но бюрократические препоны недопустимы

Экономика и финансыСельское хозяйство

Хайруллин: Спрос на агрострахование у аграриев растет, но бюрократические препоны недопустимы

Фото: архив/Рамиль Гали

Вчера, 26 июня, в Комитете Госдумы по аграрным вопросам прошла рабочая встреча с представителями Национального союза агростраховщиков.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Вчера, 26 июня, в Комитете Госдумы по аграрным вопросам прошла рабочая встреча с представителями Национального союза агростраховщиков. Совместно были обсуждены итоги реализации новых положений федерального закона по агрострахованию с господдержкой, которые разрабатывались рабочей группой под председательством депутата от Татарстана Айрата Хайруллина. 

Новые правила вступили в силу 1 марта 2019 года и привели к прекращению негативных тенденций в агростраховании: в период весенней посевной кампании 2019 года возобновилось страхование сельхозкультур. Участники рабочей встречи отметили растущий спрос на агрострахование сельхозпроизводителей в регионах. 

Вступившие в силу изменения закона повысили гибкость системы страхования, аграрии получили более широкие возможности выбора вариантов полиса с учетом отдельных рисков и за счет страховых франшиз, отметил председатель НСА Корней Биждов.

Однако существует еще немало вопросов. Например, можно ли включить в программу с господдержкой принципиально иные риски, внедрить дополнительные подходы к урегулированию убытков и расчету страховых выплат с учетом специфики каждого аграрного направления.

Кроме того, возникают и другие. Так, в Татарстане с начала весенней кампании в разных районах от трети до половины площадей озимых требовали пересева. В целом по республике пострадали или вовсе погибли свыше 120 тыс. га. Ситуация была взята Минсельхозом РТ на особый контроль, и руководство РТ даже ввело режим ЧС. 

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин рассказал, с какими трудностями столкнулись аграрии, чтобы свести свои риски к минимуму, и какую роль сыграли новые правила агрострахования.

«Осень была засушливой. Особенно в Заволжской зоне РТ, поэтому большинство полей с осени имело рваные и изреженные всходы. В этом году теплый апрель спровоцировал раннее развитие озимых, которые после схода снега начали быстро развиваться, начался активный процесс вегетации и рост вегетативной массы. И в этот момент ударили ночные морозы до минус 18, повредившие растения. И если бы не эти заморозки, то все было бы хорошо как в сказке: выпало достаточное количество осадков и сложились оптимальные для вегетации температуры. Наверняка наши аграрии получили бы лучший урожай за последние годы, но отрицательное влияние минусовых значений температур по ночам сыграло очень неблагоприятную роль. В итоге в некоторых районах Татарстана пострадало до половины площадей озимых, многие площади пересевались, ущерб сельхозпроизводителей по разным оценкам, составил порядка 9 миллиардов рублей. Тем хозяйствам, которые застраховали свои посевы, удалось получить компенсационные выплаты и успеть пересеять поля яровыми культурами. Но, к сожалению, не всем», — отметил зампредседателя Комитета по аграрным вопросам.

К депутату уже обращались сельхозпроизводители. Заместитель гендиректора АО «Восток Зернопродукт» Тафкиль Исмагилов рассказал, что у них возникли проблемы с получением страховых выплат. Агрохозяйства двух районов — Рыбно-Слободского и Алексеевского районов не могут получить компенсации из-за невозможности получить справки Гидрометцентра. 

«Из-за того, что в этих районах отсутствуют посты метеостанций, которые должны были зафиксировать понижение температур, они не смогли нам их выдать, так как не зафиксировали факты погодных аномалий, — объяснил Тафкиль Исмагилов. — Те документы, что они выдали нам, не соответствуют по форме для предоставления в страховую компанию. Кроме того, мы не уложились в 12 дней по срокам подписания договора страхования. Поэтому по 2700 га погибшей озимой пшеницы сельхозпредприятие не сможет получить страховые выплаты и понесет убытки».

Такие бюрократические препоны недопустимы, отметил Айрат Назипович. 

«В любом случае ЧС по озимым была налицо, у сельхозпроизводителей есть акты, подтверждающие ущерб и отсутствие формальной справки, и только потому, что ГМЦ не имеет поста в данном районе, не должно быть причиной в отказе в выплатах застрахованных площадей страховыми компаниями», — заявил зампредседателя Комитета по аграрным вопросам.

К обсуждению вопросов о дополнительных страховых программах агрострахования с господдержкой для защиты специфических рисков отдельных направлений агропроизводства участники заседания решили вернуться уже этой осенью.

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