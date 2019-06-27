Минмолодежи РТ и исполком Казани будут искать площадку под крытый скейт-парк

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Министерство по делам молодежи РТ и исполнительный комитет Казани начнут совместный подбор площадки под крытый скейт-парк. Об этом журналистам на Дне молодежи в Казанском Речном порту рассказал глава профильного ведомства Дамир Фаттахов.

«Сегодня поручено было в кратчайшие сроки вместе с исполкомом города искать территорию под крытый скейт-парк», — сказал Фаттахов.

Власти предлагали открыть скейт-парк в Приволжском районе города, на территории республиканского центра «Патриот». Посоветовавшись с молодежью, министерство отошло от этой идеи. Центр находится на ул. Крутовской — вдали от станций метро и центра города.

Фаттахов отметил, что это будет экстрим-парк, где не только спортивная молодежь найдет себе место.

«Это площадка для всей палитры нашей молодежи. Сегодня Президент [Татарстана] это услышал, поддержал», — заключил министр.

День молодежи, который отмечают сегодня по всей стране, в Казани празднуют возле Речного порта. Гостем площадки стал Президент Татарстана Рустам Минниханов, а через несколько часов на сцену выйдут хедлайнеры — группа «Нервы» и артист лейбла Black Star Олег Терновой.

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