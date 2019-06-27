Восемь социальных проектов из Татарстана претендуют на грант в размере до 1,2 млн рублей

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» получили 354 заявки на участие в V Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей. Авторы бизнес-идей будут бороться за гранты в размере до 1,2 млн рублей. Самыми активными участниками конкурса стали социальные предприниматели из регионов Приволжья, среди них — 8 конкурсантов из Татарстана.

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» завершили прием заявок на V Всероссийский конкурс социальных предпринимателей. С 15 марта социальные предприниматели со всей России присылали на конкурс «Навстречу переменам — 2019» проекты, предлагающие эффективные способы решения проблем детства в регионах. Всего поступило 354 заявки — по сравнению с прошлым годом число участников выросло почти на 20%.

Самой популярной среди участников конкурса стала номинация «Инновационный проект» — в ней заявлено 194 проекта. Еще 122 социальных предпринимателя определили свой проект как «Локальный», а 38 заявок поступило в номинацию Digital. В результате многоступенчатого отбора и очных презентаций из них будут выбраны лучшие проекты, создающие новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей в разных регионах страны. Победители получат поддержку со стороны фонда и его партнеров, а также гранты в размере до 1,2 млн рублей.

В 2019 году география конкурса расширилась — в нем приняли участие социальные предприниматели из большинства субъектов РФ. Больше всего социальных инициатив поступило из регионов Приволжья — местные предприниматели подали на конкурс 60 заявок. Наиболее активным оказался социальный бизнес Нижегородской области: участие в конкурсе приняли 29 региональных проектов. Высокую активность традиционно проявили предприниматели Удмуртии и Татарстана. От них на конкурс поступило 11 и 8 заявок соответственно.

Основные темы представленных проектов — обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение досуга детей в селах, адаптация выпускников детских домов, профилактика вредных привычек и др.

Члены жюри оценивают каждую заявку по трем критериям: острота выявленной детской проблемы в регионе, инновационность предложенного решения, потенциал автора идеи или руководителя организации.

Конкурс проходит в несколько этапов. С 26 июня по 5 июля 2019 года — чтение заявок, в ходе которых сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок. С 5 июля по 30 июля 2019 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой проводится административная проверка достоверности предоставленной информации.

С 15 августа по 1 ноября 2019 года участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары по таким темам, как актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты.

20 ноября 2019 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри. В его состав входят генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word Ирина Гофман и председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова. Также социальные проекты оценивает детское жюри.

Все финалисты примут участие в программе поддержки проектов «Инкубатор». Она включает образовательные курсы по таким темам, как социальное воздействие, социальное проектирование, финансы, маркетинг. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и помощь в продвижении проектов, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда. При этом участники программы попадают в сообщество предпринимателей-единомышленников, где обмениваются знаниями и опытом.

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