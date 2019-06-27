В Роскачестве определили самый надёжный зонт

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Лев Диденко). Определены критерии, по которым можно выбрать самый надежный зонт, сообщается на официальном портале Роскачества.

Так, ученые провели исследование и выяснили, какой лучше зонт приобрести для спасения от непогоды, и как сделать, чтобы срок его службы увеличился на несколько лет.

Эксперты заявляют, что дождь — верный спутник непогоды по всей стране, и единственная защита от него — это зонт. По их мнению, самые надёжные — это трости-зонты с большим числом спиц в куполе и системой «Антиветер», которая предотвратит поломку спиц во время ветреной погоды и сохранит аксессуар.

Также стоит обратить внимание на материал, из которого сделан купол зонта. Самыми подходящими для его изготовления являются нейлон, полиэстер, жаккард, эпонж и сатин. Также стоит обратить внимание на наличие защитного покрытия купола, сделанного из тефлона (пропитки), которое защитит ваш зонт от промокания.

Перед покупкой нужно внимательно проверить работу всех механизмов, чтобы во время открывания и закрывания не было лишних люфтов и посторонних скрипов в местах крепления спиц.

«Чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надежнее», — заявила Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества.

Также особое внимание стоит уделять хранению и просушке зонта после дождя. Сушить его надо в сложенном состоянии куполом вниз. Так влага стечёт, не позволив материалу испортиться. Во время сушки зонт нельзя убирать в чехол, так как от скопившейся влаги могут появиться скрежет и неприятный запах.

«Время от времени стоит промывать зонт под водой с использованием мягкого шампуня. Такая чистка не повредит куполу», — заявили эксперты Роскачества.

По их мнению, если следовать этим советам, то зонт может прослужить порядка десяти лет.

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