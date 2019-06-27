Архитекторы из Италии хотят облагородить Лаишево

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Лаишеве архитекторы итальянской студии «Эй Ди Проект» Джанни Россо и Роберто Политано посетили пляж «Камское море», Соборную площадь и исторические здания города. Информацию об этом сообщили в пресс-службе района.

Гости совместно с заместителем руководителя исполкома района по экономике и инвестиционному развитию Виктором Тябиным и начальником отдела архитектуры и градостроительства Дамиром Хисматовым гости обсудили возможность дальнейшего сотрудничества.

«Пока еще конкретных соглашений не было. У нас сейчас идет процесс третьей очереди благоустройства набережной, еще идет реставрация исторического центра города. Конкретных переговоров здесь не было, пока только общие разговоры», — рассказали в пресс-службе района.

Кроме этого, в пресс-службе отметили, что гостей впечатлила большая набережная: «Они удивлены, что существует такой объект в сравнительно небольшом районе. Больше всего впечатлили большая набережная и пляж».

В будущем итальянские архитекторы планируют еще раз посетить Лаишево, но уже с конкретными предложениями.

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