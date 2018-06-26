Оксана Романова

27 июня 2019, 17:42

Общество

В представительском «Доме приемов» Казани, встречавшем мэра Парижа, открылся барбершоп

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Общество

В представительском «Доме приемов» Казани, встречавшем мэра Парижа, открылся барбершоп

Фото: Александр Эшкинин

Новомодная цирюльня заехала на условиях долгосрочной аренды на первый этаж отреставрированного исторического здания с антикварным интерьером.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Накануне первый этаж отреставрированного исторического дома Банарцева в центре Казани на долгосрочной основе был арендован барбершопом. Об этом рассказала Светлана Бородина, пресс-секретарь компании ASG, которая в 2012 году по программе «500 дней» приняла здание на реставрацию по соглашению с мэрией столицы РТ вместе с 25 другими подобными объектами.

Выполненное в чистовой отделке и обставленное французской антикварной мебелью и предметами интерьера XIX века здание в современной функции стало представительским «Домом приемов». Именно здесь в 2017 году мэр Казани Ильсур Метшин подписывал договор о сотрудничестве с мэром Парижа Анн Идальго, позже в обстановке старинной роскоши проходил второй международный съезд реставраторов.

Как уточнила Бородина, новомодная цирюльня, расположившись на первом этаже дома, заняла оставшуюся его часть, которая не была стилизована под старинные интерьеры, при этом вход в здание является общим.

В соседнем здании (дом Александрова), вплотную примыкающем к «Дому приемов» и также отреставрированном компанией миллиардера родом из Казани Алексея Сёмина, второй этаж недавно на ближайшие 10 лет заняла страховая компания. К особняку, где сам инвестор первоначально намеревался разместить свои реставрационные мастерские, хранилище антикварного музея и сам музей,  в прошлом году присматривалось и консульство Венгрии.

На противоположной стороне улицы компания ASG завершает реставрацию дома Чекмарева-Каменева, памятника архитектуры федерального значения. Исследователи намерены инициировать процедуру переименования объекта культурного наследия, так как выяснилось, что ни Чекмарев, ни пионер русского романтизма в литературе Каменев к этому дому отношения не имели. Реставраторы считают, что здание следует внести в реестр как «Дом Великопольской — Первой Казанской гимназии».

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