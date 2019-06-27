Алексей Новиков

27 июня 2019, 17:41

Происшествия

Из-за долгов жителя Елабуги пострадал его полный тезка из Пермского края

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Происшествия

Из-за долгов жителя Елабуги пострадал его полный тезка из Пермского края

Судебные приставы наложили арест на его заработную плату и даже успели взыскать часть суммы.

(Елабуга, 27 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова) В Елабужскую городскую прокуратуру обратился житель Пермского края, на заработную плату которого наложили арест судебные приставы. В процессе проверки выяснилось, что мужчина является полным тезкой одного из злостных должников Елабуги.

Совпадают даже день, месяц и год рождения. Оба мужчины родились 11 сентября 1967 года. Только вот елабужанин к своим пятидесяти двум годам успел накопить долг на сумму более 300 тысяч рублей, а вот расплачиваться за него чуть было не пришлось его тезке из Перми.

«Судебные приставы делают запрос в пенсионный фонд о том, например, где работает должник. Пенсионный фонд выдает информацию по ФИО, дате рождения и ИНН. В итоге судебный пристав, на основании информации, предоставленной УПФР по Елабужскому району, указал в постановлении об обращении взыскания на заработную плату должника недостоверные сведения о месте его работы. В результате чего и возникла ошибка», – отмечает помощник Елабужского городского прокурора Зурия Мадюкова.

За 2 месяца из заработной платы мужчины сняли свыше 21 тысячи рублей. Возмущенный несправедливостью мужчина обратился к судебным приставам, но реакции не последовало, тогда он написал заявление в прокуратуру, которая отреагировала на обращение и вынесла протест об отмене постановления о взыскания денег с зарплаты жителя Пермского края. Деньги мужчине вернули.

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