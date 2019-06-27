Татар-информ

27 июня 2019, 17:30

Экономика и финансы

Переработка отходов и перегрев в сетях: Президент РТ провел заседание «Татнефтехиминвеста»

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Экономика и финансы

Переработка отходов и перегрев в сетях: Президент РТ провел заседание «Татнефтехиминвеста»

Фото: tatarstan.ru

Рустаму Минниханову предложили локализовать в Челнах производство установок для переработки отходов на плазме.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову предложили локализовать в Набережных Челнах производство установок для переработки отходов на плазме. Об этом стало известно на очередном заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

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«Мы пришли в Татарстан с изначальной целью организовать здесь производство для наших международных проектов. И уже в процессе изучения мы получили отклик о необходимости этой технологии для Татарстана», — рассказал управляющий партнер Clean Flow Development Сергей Митирев.

Технология швейцарской компании перерабатывает любые отходы в ценные энергопродукты без вредных выбросов. Компания намерена довести локализацию производства в республике до 95% и, возможно, построить небольшой завод по сборке установок из готовых модулей. Сейчас же Clean Flow Development рассматривает площадки на Камском заводе металлоконструкций «ТЭМПО» и заводе металлоконструкций «Ак Барс Металл».

«Выбор делаем в пользу ТЭМПО, потому что у них есть проектный институт, который способен переводить чертежи из американской системы в европейскую. Это огромное преимущество», — сказал Митирев и пригласил делегацию из РТ посетить США, где уже работают их объекты на различных производствах.

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Утилизация отходов — это вопрос номер один, заметил Президент РТ Рустам Минниханов, обратив внимание на отсутствие выброса вредных веществ. «Мы воспользуемся вашим приглашением. Подумаем, как мы можем быть полезными. Обязательно изучим все, что вы нам доложили», — сказал руководитель республики.

Компания «ТерраОрганик» также выступила с инициативой организовать в республике производство питательных веществ для растений, полученных с помощью нанотехнологий. 

«Имея такую технологию, мы можем совместно создать производственный кластер, который будет производить 2,5 тыс. продукции в год. Данный кластер может обслужить более 700 тыс. га посевных площадей. Это предприятие сможет быть драйвером для формирования рынка экологически чистых продуктов не только в Татарстане, но и во всей России и, возможно, на евразийском континенте», — пояснил гендиректор компании Михаил Воробьев. Проект требует инвестиций в размере 200 млн рублей, добавил он.

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«Создайте рабочую группу и детально проработайте. Все вопросы доложите. Интересный проект, мы обязательно с вами будем работать», — прокомментировал Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Затем директор по развитию компании «Термоэлектрика» презентовал специальные наклейки, которые помогают фиксировать разовый перегрев на контактных соединениях электросетей. Цена одной штуки — от 30 рублей. Компания установила более 2 тыс. систем по России и выяснила, что в каждом третьем здании есть аварийные перегревы выше 100 градусов.

«Возможность вытащить эти спички из стога сена, возможность контролировать состояние проводки, безусловно, позволяет радикально снизить количество пожаров, связанных с электропроводкой», — сказал докладчик.

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Компания уже работает с крупными предприятиями республики, однако изъявила желание снабдить системами социальные объекты РТ. Также «ТермоСенсор» готов разместить в Татарстане оборудование. Президент республики поддержал инициативу. 

Последним выступил генеральный директор ООО «АйСиЭл Системные Технологии» Айдар Гузаиров. Компания занимается системами математического моделирования и может проводить превентивную аналитику, способную обнаруживать отклонения в работе оборудования на ранней стадии. 

«Я предлагаю компаниям выступить с нами в совместной разработке продуктов для ваших отраслей. Мы предлагаем открытый подход. Мы можем приехать к вам с презентацией, рассказать о решении, изучить ваши процессы и спрогнозировать возможную модель взаимодействия в вашем конкретном случае», — сказал он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов положительно оценил предложение. «Надо уже работать по-новому. Если есть какие-то решения, которые позволяют нам прогнозировать — а они есть — значит, надо их использовать. Эти компетенции надо развивать у себя», — подытожил он.

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