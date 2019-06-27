Власти России выделят 10 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Лев Диденко). С 1 июля 2019 года в России снова начнут действовать программы для покупки автомобилей на льготных условиях, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

На поддержку данной программы Правительство собирается выделить 10 млрд рублей. Соответствующий документ был подписан сегодня в рамках встречи Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В рамках программы под льготные условия попадают такие проекты, как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», и попадают авто, купленные в лизинг для малых и средних предприятий. По официальным данным, с 1 июля 2018 года на таких условиях было продано порядка 63 тыс. автомобилей.

«Начиная с 1 июля нынешнего года, у нас в планах реализовать уже более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях, — заявил Денис Мантуров. — Автопром сегодня — это такой мультипликативный сегмент обрабатывающих отраслей промышленности, он обеспечивает более 2 млн человек нашего населения работой».

Дмитрий Медведев полностью поддержал предложение. «Это полезно и для людей, которые покупают автомобили, и для самого автопрома, который будет загружен этими заказами до конца года», — добавил Премьер-министр.

Отметим, что приобрести на таких условиях можно только легковые автомобили. Обе программы были запущены летом 2017 года. «Первый автомобиль» помогает приобрести авто со скидкой тем, кто покупает машину впервые, а программа «Семейный автомобиль» — молодым семьям, у которых есть два несовершеннолетних ребёнка.

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