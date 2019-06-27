На День молодежи в Елабугу приедет «Акула»

(Елабуга, 27 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На День молодежи в Елабуге будет выступать звезда 90-х Оксана Почепа, также известная под псевдонимом «Акула». Об этом сообщили в МБУ «МЦ Барс» Елабужского района. Общегородской праздник пройдет завтра, 28 июня.

По словам организаторов, гости праздника смогут послушать участников рок-фестиваля «Башня», также будет организовано зрелищное шоу байкеров. Желающие смогут стать участниками фестиваля уличных танцев или же забега в кигуруми, который пройдет впервые.

«В этом году запланирована обширная программа. Например, это уже традиционный фестиваль уличных танцев „Энергия Танца“, рок-фестиваль „Башня“, который нынче увеличил географию участников. Также ждем гостей из Казани — это Салават Минниханов и Гузэлем. Главным гостем Дня молодежи в Елабуге станет звезда 90-х Оксана Почепа („Акула“)», — рассказала специалист по работе с молодежью МБУ «МЦ Барс» ЕМР Венера Шайдуллина.

Кроме того, в этот день будет организован мотоконкурс и соревнование «Самый громкий выхлоп». Ярким завершением Дня молодежи станет пенная вечеринка. В это же время на стадионе «Молодежный» будут работать интерактивные площадки. Праздник начнется в 16 часов.

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