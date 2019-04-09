Власти Бавлинского района устранили перебои с питьевой водой после аварии на местном Водоканале

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Власти Бавлинского района полностью возобновили подачу воды после выхода из строя насосов на местном Водоканале. Дефицит водоснабжения в городе отсутствует, о чем сообщили ИА «Татар-информ» в исполкоме района.

«Водоснабжение в городе полностью восстановлено, в том числе на верхних этажах многоэтажных домов», – отметили в районном исполкоме.

Перебои с подачей питьевой воды начались в городе Бавлы 20 июня, когда из-за низкого дебита в скважинах стали выходить из строя насосы. Власти муниципалитета приняли комплекс мер, а глава Бавлинского района РТ Рамиль Гатиятуллин извинился перед жителями за временные неудобства. Одновременно администрация района начала изучать варианты по увеличению мощностей коммунального предприятия, поскольку местный водозабор строился в расчете на снабжение 2-3 тыс. человек, в то время как сейчас коммунальные сети питают дома с населением около 8 тыс. человек.

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