Нижнекамская спортсменка взяла две медали на всероссийских состязаниях штангистов

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Анастасия Иванова из Нижнекамска завоевала две медали на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходит с 25 по 30 июня в Новосибирске, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В состязаниях принимают участие сильнейшие люди страны – около трехсот спортсменов из 50 регионов. Данные соревнования являются этапом отбора на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году. На турнире представлено по десять весовых категорий у мужчин и женщин. Соревнования включают в себя два упражнения: рывок и толчок.





Представительница СК «Нефтехимик» выступила в этот раз в более легком весе – 55 кг. Мастер спорта международного класса в рывке показала результат 75 кг, в толчке 92 кг.



В сумме двоеборья поднятый вес нижнекамской спортсменкой составил 167 кг. По итогам выступления Анастасия Иванова завоевала «серебро» в рывке и «бронзу» в общем зачете. Лучшей в двоеборье стала Светлана Ершова из Воронежа с результатом 193 кг (90 + 103). Второе место завоевала Ирина Фурдик из Владимира, ее результат составил 168 кг (75 + 93).

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