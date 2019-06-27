Эксперты Альфа-Банка: Предстоящий саммит G20 в Осаке 28-29 июня не вдохновляет рынки

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Эксперты Альфа-Банка считают, что предстоящий саммит G20 в Осаке 28-29 июня не вдохновляет рынки — состоится или нет встреча Президента США и руководителя Китая, мало кто ждет, что это изменит ухудшение торговых отношений между двумя странами.

По последним оценкам МВФ торговые войны обойдутся мировой экономике в 0,5% ВВП в 2020 году, потери по масштабу сопоставимы с размером экономики ЮАР. Эксперты Альфа-Банка отмечают, что единственным утешением остается быстрая реакция ФРС и ЕЦБ — оба денежных регулятора теперь обещают смягчить политику и поскольку благодаря предыдущим повышениям ставки инструментарий поддержки ФРС выглядит более масштабным, пара доллар-евро может закрепиться около 1,15.

При этом, если в начале года многие эксперты беспокоились по поводу того, что длительность текущего цикла роста экономики США приближается к 10 годам и это может говорить об окончании фазы роста, то последние публикации обращают внимание на то, что если применить к экономике США стандартное описание рецессии (два квартала последовательного спада ВВП), то максимальная продолжительность фазы роста может составлять до 17 лет.

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