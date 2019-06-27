Альфа-Банк получил международную награду за блокчейн-проекты для крупного бизнеса

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Международный финансовый журнал Global Finance присудил Альфа-Банку награду Innovators 2019 в номинации Payments. Банк награжден за блокчейн-проекты для крупного бизнеса, запущенные в 2018-м и в начале 2019 года. В этом году Альфа-Банк — единственный российский банк, получивший премию Innovators.

«Инновационные проекты для крупного корпоративного бизнеса позволяют не только добиться значительного экономического эффекта за счет радикального снижения издержек. Благодаря новым технологиям повышается прозрачность расчетов, доверие участников к информации, сокращается дебиторская задолженность», — отметил директор по транзакционному бизнесу Альфа-Банка Павел Рязанов.

Жюри Global Finance высоко оценило сервис учета и распределения коммунальных платежей, запущенный банком в феврале 2019 года. В основе сервиса лежит блокчейн-платформа R3 Corda. Также в сообщении Global Finance отмечен проект Альфа-Банка с компанией S7, где реализовано взаимодействие между агентами, авиакомпанией и покупателями авиабилетов. Кейс был полностью реализован в действующем правовом поле, что доказало — блокчейн применим для оптимизации бизнес-процессов в России уже сегодня.

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