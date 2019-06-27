Забег в ползунках и парад колясок проведут на семейном фестивале «МамаПати» в Казани

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 6 июля в парке имени Горького состоится семейный фестиваль «МамаПати», посвященный Дню семьи, любви и верности. На площадке для будущих и молодых родителей пройдут лекции, семинары, консультации о здоровье, беременности, родах и детском питании, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.



В этот же день будет работать ярмарка детских товаров, состоится забег в ползунках для самых маленьких и парад колясок. Участники парада – самые креативные родители и дети должны будут презентовать свой «транспорт», украшенный вручную и отличающийся оригинальностью.



Для детей на фестивале развернутся различные игровые зоны, организаторы проведут мастер-классы и представят анимацию.



Мероприятие начнется в 11 утра и будет продолжаться до семи вечера. Вход свободный, но для участия необходимо предварительно записаться на сайте фестиваля. Те, кто заполнит заявку, смогут пройти квест из интересных заданий и получить подарки.

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