В Заинске после капитального ремонта откроется молодежный центр

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 28 июня в микрорайоне «Заинск-2» после капитального ремонта состоится открытие молодёжного центра, передает «Заинск-информ».



В 2018/2019 году данный объект попал в программу капитального ремонта молодежных центров. Общая площадь здания составляет 1317,4 квадратных метра.



В ходе работ строители заменили системы водоснабжения и электроснабжения, канализации, отремонтировали кровлю и фасад, провели отделочные работы на общую сумму 17,2 млн рублей.



На улучшение материально-технической базы из бюджета республики было выделено 1 млн рублей. За счет местного бюджета в размере 2,5 млн рублей состоялось благоустройство территории.



Торжественное открытие состоится при участии главы Заинского района Разифа Каримова, руководителя Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» РТ Фарита Ханифова, руководителя исполкома Заинского района Ильнара Хафизова.



Всего в текущем году Татарстане запланирован ремонт девяти молодежных центров. На эти цели выделено 112,4 млн рублей.

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