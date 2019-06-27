(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Прокуратура Нурлата убедила местный исполком починить мост, у которого не нашлось хозяина, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуроры провели проверку после обращения местного жителя, который рассказал, что мост, соединяющий улицы Лесная и Нижненурлатская, находится в плохом состоянии. Специалисты выяснили, что право собственности на мост ни за кем не зарегистрировано», – рассказал Галиев.

Бесхозный объект находился на земельном участке в границах Нурлата, а по закону вопросами управления муниципальным имуществом занимаются органы местного самоуправления.

В итоге надзорное ведомство обратилось к Исполкому Нурлата, чтобы мост приняли на баланс муниципалитета.

Благодаря вмешательству прокуратуры мост был полностью отремонтирован.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.