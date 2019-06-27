Компания из Набережных Челнов представила на «Армии-2019» танковоз и модифицированные броневики

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Набережночелнинская компания «Ремдизель» представила на международном форуме «Армия-2019» новые бронированные автомобили семейств «Тайфун» и «Торнадо». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в бюро внешних и внутренних коммуникаций АО «Ремдизель».

Машина «Тайфун-ВДВ» К-4386 4×4 в новой модификации получила увеличенную грузоподъемность и проходимость. Кроме того, к автомобилю добавили гидропневматическую подвеску и боевой модуль с пушкой калибра 30 мм. К слову, другой пулемет калибра 12,7 мм и боевой модуль дистанционного управления впервые установили на «Тайфун» К-53949.

Татарстанская компания также показала гостям «Армии-2019» защищенный автомобиль для эвакуации раненых солдат и танковоз «Торнадо» K53958 мощностью 500 лошадиных сил, аналогов которому нет в российской армии.

«У иностранных делегаций есть очень высокий интерес к технике», — отметили в бюро внешних и внутренних коммуникаций «Ремдизеля».

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