Челнинский бассейн «Олимпийский» включат в реестр спортивных объектов, которым требуется капремонт

(Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский бассейн спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский» включат в реестр объектов, которым требуется капремонт, сообщил представитель инициативной группы Евгений Федоткин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инициативная группа родителей, чьи дети посещают «Олимпийский», выступила с обращением в адрес властей Автограда и республики. В нем папы и мамы выразили обеспокоенность тем, что осенью бассейн может быть закрыт из-за его удручающего состояния.

В ответе на письмо заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов сообщил, что в данный момент проводится экспертиза несущих конструкций объекта, что позволит определить возможность его дальнейшей эксплуатации.

На днях родители получили также ответ за подписью министра спорта РТ Владимира Леонова, в котором говорится, что бассейн СШОР «Олимпийский» может быть включен в реестр объектов спорта, которым требуется капитальный ремонт. Исполком Набережных Челнов подготовил сводно-сметную документацию, согласно которой бассейну нужна реконструкция на 316 млн рублей. В данный момент реестр направлен в Аппарат Правительства РТ для согласования, сообщает министр.

«Письмо внушает оптимизм. У нас появилась надежда, что наши дети, которые серьезно занимаются плаванием, не будут „отлучены от воды“. Более того, после реконструкции бассейн сможет принимать детей-инвалидов, подопечных из детских домов и других социальных учреждений. Мы будем пристально следить за происходящим вокруг бассейна и ждать преобразований», — отметил Федоткин.

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