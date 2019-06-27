Мамадышское кафе оштрафовано за загрязнение почвы сточными водами

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Мамадышское кафе было оштрафовано на 40 тыс. рублей за загрязнение почвы сточными водами, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Нарушение было обнаружено после обращения на горячую линию Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Местные жители заметили, что одно из кафе Мамадышского района осуществляет сброс сточных вод на рельеф местности.

После выезда инспекторы подтвердили факт данного нарушения — предприятие действительно допустило сброс хозяйственно-бытовых стоков без очистки. Инспекция аналитического контроля отобрала пробы и обнаружила в почве превышение содержания марганца, железа и нитрат-ионов.

«В отношении юридического лица были составлены протоколы по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ „Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления“ и по ст. 8.1 КоАП РФ „Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов“», — говорится в сообщении министерства.

По результатам инспекции предприятию были вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, размер которого составил 40 тыс. рублей, а также выдано представление об устранении выявленного нарушения.

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