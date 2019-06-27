Первых гонщиков ралли «Шелковый путь» встретили на границе Зеленодольского района с Чувашией

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 27 июня, в Татарстан прибыли первые участники международного ралли «Шелковый путь». На границе Зеленодольского района и Чувашской Республики гонщиков встречали замминистра спорта РТ Айрат Ахмеров, представители исполкома Зеленодольского района, а также любители спорта, сообщают организаторы.



Гостей встречали национальными танцами, а также угостили чак-чаком, пожелав хорошей дороги и успешной гонки.

«6 июля ралли начнется в Иркутске, закончится 16 июля в Китае. Мы проедем три страны. Россию — мы покажем иностранцем Байкал, вдоль которого проедем, сибирскую тайгу, Монголию с ее степями, покажем Китай, пустыню Гоби. Очень большое количество участников у нас из Европы. Сейчас мы их сопровождаем как раз от российско-финской границы на старт до Иркутска», — передает слова координатора ралли «Шелковый путь» Марата Закиева «Зеленодольская правда».

Местом проведения основных мероприятий в рамках ралли в Татарстане во второй раз подряд станет город Бугульма. Сегодня здесь организуют бивуак участников, состоится культурная программа и парад участников по улицам города.





Спортивный праздник развернется на площади у Дома техники. Гости смогут посмотреть концерт и сфотографироваться с легендарными раллийными экипажами.



В этом году девятый выпуск международного ралли-марафона «Шелковый путь» пройдет по новому маршруту и захватит часть Монголии. Гонка стартует 6 июля в Иркутске и финиширует 16 июля в Китае.

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