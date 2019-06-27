Россельхознадзор: На сегодня нет оснований для запрета ввоза растительной продукции из Грузии

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Россельхознадзор не видит оснований для запрета поставок растительной продукции из Грузии. Об этом на коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам деятельности службы за I полугодие 2019 года рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Вопрос запрета даже не рассматривается. Мы с нашими грузинскими коллегами работаем достаточно эффективно и у нас оснований и причин для запрета нет. Я могу вам сказать, что мы экспортируем в Грузию гораздо больше, чем импортируем», — сообщил спикер.

Он добавил, что в Грузию отправляется масса продукции и политические вопросы в ведомстве не являются основанием для запрета.

«Мы рассматриваем экономические вещи и вещи по безопасности. С руководителем грузинской службы мы давно работаем, и взаимопонимание у нас на достаточно хорошем уровне», — отметил Данкверт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за внутриполитического конфликта прямое авиасообщение между Грузией и Россией будет приостановлено с 8 июля.



Сегодня в Министерстве сельского хозяйства РТ прошло заседание коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам деятельности службы в I полугодии 2019 года. На ней руководители и сотрудники ветеринарных служб обсудили вопросы, итоги и перспективы электронной ветеринарной сертификации.

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